Helena Prestes e Javier Martinez distanti: il motivo

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano al momento distanti.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando hanno partecipato al Grande fratello, noto reality show di Canale 5. A due anni da quell'esperienza in televisione, i due hanno preso residenza a Lecco dove lei ha comprato un attico di lusso. In queste ore, gli Helevier - come si fanno chiamare in rete - si trovano al momento distanti ma non per una crisi in atto come potrebbero pensare le malelingue. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, Javier Martinez ha fatto ritorno in Sardegna per vedere la sua famiglia senza Helena Prestes, la quale ha deciso di rimanere a Lecco.

Javier Martinez si trova in Sardegna senza Helena Prestes

L'ex pallavolista argentino ha raggiunto la Sardegna per fare visita alla famiglia che non vedeva da tempo. Helena Prestes, invece, è rimasta a Lecco. Nelle scorse ore, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede condividere una cena a base di pizza insieme ad alcune amiche all'interno della sua abitazione di Lecco. Una separazione momentanea che potrebbe anticipare la prossima partenza di Javier Martinez e la compagna a New York.