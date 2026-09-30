Barbara d’Urso rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: “Ci sarò, senza nessun capriccio”

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È ufficiale, Barbara d’Urso farà parte della giuria di Ballando con le Stelle. A confermare la novità è stata proprio lei tramite un video pubblicato sul suo canale Youtube. Se ne parlava ormai da mesi e sono state tante le indiscrezioni, lei però non aveva ancora rotto il silenzio.

La nota conduttrice ci ha tenuto a smentire tutte le falsità che sono state raccontate in merito al suo coinvolgimento a Ballando con le Stelle. Ha negato di aver fatto determinate richieste e di aver posto delle condizioni. Pensa che tutte queste cose siano state dette per farla passare come una che atteggia da diva, cosa che non pensa assolutamente di essere. Barbara d’Urso ha raccontato di aver sentito il capoautore del programma Giancarlo De Andreis, l’autrice Daniela e Milly Carlucci a fine giugno che le hanno proposto il ruolo di giurata.

Barbara d’Urso svela la verità sulel trattatiche con la Rai: nessun capriccio per partecipare a Ballando con le Stelle

La nuova giurata di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che sono stati molto persuasivi con lei. Dopo una serie di telefonate ha deciso di accettare a luglio. Ci ha tenuto a precisare che con loro non hanno mai parlato della parte economica perché era una cosa che spettava alla Rai, l’unica cosa che le avevano detto era che il budjet era basso ma ha detto comunque di si.

La Rai ha contattato Barbara d’Urso due settimane prima dell’inizio di Ballando con le Stelle, un modus operandi che l’ha un po’ stupita, però ha più volte detto di essere entusiasta per questa nuova esperienza che affronterà. Ha poi rivelato che ci sarà con il budjet che le hanno offerto e nel suo solito albergo dove va sempre a Roma, che non è in centro e ha scoperto che è convenzione con la Rai. Ha poi aggiunto: “Non ho chiesto niente, non ho fatto nessun capriccio. Che dire? Ci vediamo in diretta sabato”.