Ballando Segreto, Pasquale La Rocca lancia una frecciatina a Barbara d’Urso: “Era molto prevedibile”

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La valutazione di Barbara d’Urso in merito all’esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti a Ballando con le Stelle non è proprio andata giù al ballerino. Dopo la puntata ospite a La Vita in Diretta aveva detto che ha trovato il suo commento poco oggettivo, come se fosse già preparato.

A Ballando Segreto il maestro di ballo non ha perso occasione per lanciare una nuova frecciatina alla nuova giurata del programma di Milly Carlucci. Ornella Muti ha ammesso che deve ancora trovare una sua centratura e il coraggio in qualcosa che la fa sentire un po’ a disagio. Il motivo? Perché solitamente interpreta un personaggio, quindi un’altra persona, invece quando è se stessa si definisce molto minimal.

Pasquale La Rocca contro Barbara d’Urso a Ballando Segreto: cosa ha detto il ballerini sulla critica della giurata

Ornella Muti ha fatto sapere che capisce la conduttrice perché si crea un simbiotico rapporto con il ballerino e forse vedere la stessa cosa con un’altra donna le ha fatto provare la sensazione di averglielo portato via.

Pasquale La Rocca, invece, è stato meno comprensivo nei confronti di Barbara d’Urso. A detta sua era inevitabile che capitasse, lui se lo aspettava perché era molto prevedibili. Ha poi aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto un commento sullo sforzo e sull’impegno che ha messo Ornella in questa coreografia”.