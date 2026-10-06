Grande fratello vip, il marito di Guendalina esagera su Jonathan: “Putta**lla da 4 soldi”

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Il Grande fratello vip è ormai entrato nel vivo. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Jonathan Kashanian, il quale ha deciso di far ritorno nel reality show dopo averne vinta un’edizione più di dieci anni fa. Lo stilista ha dato vita ad alcuni scontri all’interno della Casa. Nell’ultima diretta, l’uomo ha avuto uno screzio con Andreas Muller, accusandolo di averlo offeso chiamandolo “acida”. Lo scontro ha scatenato la reazione di Federico Perna. Il marito di Guendalina Tavassi ha usato parole durissime nei confronti del concorrente del Grande fratello vip. L’uomo ha scritto in una storia pubblicata su Instagram: “Sto schifoso è quello che, prima di entrare nella Casa, ha chiamato mia moglie e l’ha invitata a trom**si qualcuno dentro, davanti a me e davanti ai suoi figli. E adesso si innervosisce per essere stato apostrofato con la parola acida. Più che acida, è una putt**lla da 4 soldi. Infame”

Il marito di Guendalina e l’insulto omofobo verso Jonathan del Grande fratello vip

Il marito di Guendalina Tavassi ha definito Jonathan una “putt**nella a 4 soldi” in una storia pubblicata su Instagram. Un insulto omofobo che ha fatto in breve tempo il giro della rete. Molti utenti si sono scagliati contro Federico Perna, accusandolo di aver esagerato nei confronti del concorrente del Grande fratello vip. L’uomo ha quindi scritto una storia su Instagram dove si è scusato per le parole gravissime indirizzate allo stilista. Nel messaggio si legge: “Mi dispiace per l’insulto eccessivo fatto nella storia di ieri perché quello è sempre un gioco. Anche se quello che è accaduto prima di entrare nella casa è tutto vero è alquanto fuori luogo soprattutto per una persona con i miei principi e valori. Chiedo comunque scusa per l’insulto perché è stato un gesto dettato dalla rabbia di vedere Guenda attaccata da tutti anche da chic prima di entrare nella casa, faceva l’amico.”

Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi (Screen Mediaset Infinity)