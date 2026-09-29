Grande fratello vip, Alex Belli ricorda Soleil Sorge nella Casa: la reazione di lei

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 28 settembre è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata del Grande fratello vip, condotta da Ilary Blasi. La diretta è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda la partita della Nazionale Italiana contro la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Tra i protagonisti della serata c’è stato Alex Belli, il quale ha ricevuto una sorpresa da parte di Delia Duran. La donna ha mandato all’uomo un video messaggio con protagonista il loro figlio Gabriele alle prese con lo svezzamento. Un filmato che ha profondamente colpito l’ex attore di Centovetrine che è scoppiato a piangere in confessionale. Alex Belli ha deciso di rimettersi in gioco all’interno del Grande fratello vip a distanza dalla sua prima esperienza avvenuta nel 2021. In quell’occasione, l’uomo fece molto parlare per la sua chimica artistica con Soleil Sorge.

Grande fratello vip, Alex Belli scambia Federica Morello per Soleil Sorge: la reazione dell’influencer italo-americana

Alex Belli è tornato a parlarle della sua prima partecipazione al Grande fratello vip avvenuta nel 2021. In particolare, l’ex attore di Centovetrine ha riferito a Federica Morello di averla scambiata per Soleil Sorge quando l’ha vista passare nel salotto della Casa a causa di come era vestita. Le parole dell’uomo non sono passate inosservate all’influencer italo-americana, la quale ha condiviso il video dell’accaduto su X, scrivendo il seguente messaggio: “il problema del lasciare il segno, è che poi te lo ritrovi ovunque”. Chissà se in futuro la donna farà una sorpresa ad Alex Belli all’interno della Casa per ricordare la loro chimica artistica che aveva fatto parlare mezza Italia.

Alex Belli e Federica Morello (Screen Mediaset Infinity)