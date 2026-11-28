Grande fratello vip, Andreas Muller critica Federica Morello: "Mi fa paura.."

Andreas Muller ha sparato a zero contro Federica Morello durante la diretta del Grande fratello vip.

Mancano pochi giorni all'ultima puntata del Grande fratello vip. Tra i concorrenti che devono ancora ottenere il pass per prendere parte alla finale del reality show vi è Andreas Muller. Proprio quest'ultimo si è messo in mostra per il suo carattere rigido e per la sua profonda amicizia con Marina La Rosa. In queste ore, l'ex ballerino di Amici ha fatto parlare per delle dichiarazioni contro Federica Morello. Andreas Muller ha sparato a zero contro la quarta finalista del Grande fratello vip, dichiarando così: "se il suo carattere è questo è tremendo. Ma ogni maschera cade. Partendo dal presupposto che non è mai stata realmente esclusa, si è un po' auto esclusa, però ha trovato un godimento . Quando poi è arrivata l'approvazione del pubblico nei confronti di questa amazzone ovviamente ha continuato a cavalcare quell'onda."

Andreas Muller critica Federica Morello al Grande fratello vip

Andreas Muller ha criticato Federica Morello, sostenendo che abbia fatto la parte della vittima per raggiungere la finale del Grande fratello vip in programma il 30 novembre in prima serata su Canale 5. L'uomo ha quindi dichiarato: "A me fa paura, mi fa paura perché sono persone spietate le persone che ti fissano, ti guardano e hanno il coraggio di dire una cosa che non è. Mi fanno paura" L'ex ballerino è al momento al televoto contro Alessandro Roncaccia che decreterà il quinto e ultimo finalista del programma.