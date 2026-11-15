Gf Vip: Veronica Peparini, rotto il silenzio sulla rapina: “Ecco perché Andreas non lo sa”

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Il Gf vip continua a tenere alta l’attenzione mediatica. In queste ore si è molto parlato della rapina a mano armata di cui è rimasto vittima il negozio di carte Pokemon di Andreas Muller. I canali social dell’ex ballerino hanno pubblicato un lungo messaggio, rivelando che l’attività è stata svaligiata da due malviventi. Nel post si leggono queste parole: “Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo. Le vetrine si possono ricostruire, la merce ricomprare, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità“. Uno spiacevole fatto di cui Andreas Muller sarebbe ancora ignaro di tutto.

Gf vip, Veronica Peparini rivela perché non ha detto ad Andreas della rapina

Veronica Peparini ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram per spiegare per quale motivo ha deciso di non rivelare a suo marito della rapina avvenuta al negozio di carte Pokemon. L’ex maestra di Amici ha scritto: “Vi prego per favore di finirla di scrivere cattiverie. Andreas non sa nulla, abbiamo deciso tutti insieme per fargli finire questa esperienza tranquillo. Visto che tanto ormai è successo, finitela di scrivere str*nzate.” La donna ha concluso ringraziando tutti per il supporto. Veronica Peparini è reduce anche lei da un brutto episodio. Un mese fa, la moglie dell’attuale concorrente del Gf vip è rimasta vittima di una truffa.

Andreas Muller (Screen Mediaset Infinity)