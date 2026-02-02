Grammy 2026: Bad Bunny fa la storia, Lady Gaga trionfa con tre premi

La notte dei Grammy 2026 ha riscritto la storia della musica con un trionfo senza precedenti. Bad Bunny ha conquistato il premio più ambito portando per la prima volta un disco interamente in lingua s...

La notte dei Grammy 2026 ha riscritto la storia della musica con un trionfo senza precedenti. Bad Bunny ha conquistato il premio più ambito portando per la prima volta un disco interamente in lingua spagnola sul gradino più alto del podio mondiale.

Un record che cambia tutto

L'artista portoricano ha trionfato con "Debí Tirar Más Fotos", segnando un momento storico per la musica latina. Mai prima d'ora un album non in inglese aveva ottenuto questo riconoscimento nella cerimonia più prestigiosa. Il pubblico del Crypto.com Arena di Los Angeles ha assistito a un evento destinato a lasciare il segno nelle generazioni future.

Lady Gaga domina la serata

Tre Grammy per la popstar che ha incantato tutti con l'album "Mayhem". La cantante ha vinto nelle categorie Best Pop Vocal Album, Best Dance Pop Recording per "Abracadabra" e Best Traditional Pop Vocal Album. "È un onore immenso", ha dichiarato emozionata sul palco. Kendrick Lamar ha superato il record di Jay-Z diventando il rapper con più statuette in carriera.

Billie Eilish e gli altri protagonisti

La giovane artista californiana ha conquistato il premio Song of the Year, confermando il suo talento cristallino. La cerimonia ha visto momenti di forte impatto emotivo, con artisti che hanno lanciato messaggi contro le discriminazioni e a favore della libertà di espressione artistica.