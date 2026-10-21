Giulia Salemi ‘vicina’ a Pierpaolo Pretelli: i fans tornano a sperare

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande fratello vip nel 2020 e dalla loro storia d’amore è nato un bambino di nome Kian nel 2025. In queste ultimo mese, la coppia è finita nel mirino del gossip a causa di alcune indiscrezioni in merito alla loro vita privata. Secondo i beninformati, i Prelemi avrebbero deciso di dividere le loro strade. Pierpaolo Pretelli non vivrebbe più sotto lo stesso tetto di Giulia Salemi, confermando il loro momento delicato. Voci di rottura e di crisi che al momento non sono state confermate o smentite dai diretti interessati che hanno preferito concentrarsi sulle rispettive carriere lavorative.

Giulia Salemi, riavvicinamento a Pierpaolo Pretelli? Spuntano dei like

In queste ore, però, Giulia Salemi ha compiuto alcuni gesti social che potrebbero prevedere un riavvicinamento all’ex velino di Striscia La Notizia. La donna ha lasciato alcuni like alle foto pubblicate da Pierpaolo Pretelli in America e al suo ultimo video di cucina postato su Instagram. La conduttrice di Non lo faccio per moda ha inoltre messo un mi piace al seguente commento: “Questa borsa di Prada che ti regalò Pierpaolo è stupenda e tu sei bellissima.” La donna continua a sostenere virtualmente l’uomo, facendo presagire ai fans un possibile riavvicinamento col padre di suo figlio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)