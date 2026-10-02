Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi cosa succede? Ultime indiscrezioni sulla crisi

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più apprezzate in Italia. L’influencer e l’ex velino di Striscia La Notizia si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip nel 2020 e da un anno sono genitori di un bambino di nome Kian. In queste ore, i Prelemi sono tornati prepotentemente al centro dell’attenzione a causa di alcune voci di crisi. Scendendo nei dettagli, il settimanale Chi ha riportato che la coppia starebbe vivendo un momento difficile della loro storia d’amore. Pierpaolo Pretelli avrebbe deciso di lasciare l’abitazione che condivideva con la compagna per trasferirsi in un’altra sempre a Milano. Dagospia, invece, ha riportato che alla base dei problemi ci sarebbe Ariadna Romero: “Forte crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che non abitano più insieme. Pare che lui pensi ancora alla sua ex Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio, ma che ora è legata a Julio Iglesias Jr.”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi lontani ma non per un tradimento

I Prelemi avrebbero deciso di dividere le proprie strade almeno per il momento. I due non vivrebbero più insieme da qualche settimana. A fare luce sulla situazione sono arrivate anche le parole di Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha spiegato di aver sentito Pierpaolo Pretelli, il quale l’ha informato che alla base del suo allontanamento da Giulia Salemi non ci sarebbe un tradimento. L’uomo ha spiegato che i due starebbero vivendo un periodo delicato anche se la loro priorità resta il bambino avuto un anno fa che continuano a proteggere, dividendosi i compiti genitoriali.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)