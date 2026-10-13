Giulia Salemi torna in televisione: nuovo impegno per l’influencer

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Giulia Salemi è tra le concorrenti uscite dal Grande Fratello che hanno avuto più successo. Dopo quell’esperienza in televisione nel 2020, la donna ha preso parte a numerosi programmi e stretto importanti collaborazioni lavorative. L’influencer italo-persiana è tornata alla ribalta in queste ultime ore per un annuncio riguardante la sua sfera professionale. La donna tornerà presto in televisione in un nuovo programma. Il pubblico potrà vedere Giulia Salemi nel corso della seconda edizione di The Traitors, il format condotto da Alessia Marcuzzi in onda sulla piattaforma a pagamento Amazon Prime Video. La compagna di Pierpaolo Pretelli prenderà parte del reality show insieme ad altri importanti nomi dello spettacolo italiano tra cui Lorella Cuccarini, che nel frattempo è stata confermata come prof di Amici, Gianluca Torre e l’ex nuotatore Filippo Magnini in coppia alla moglie Giorgia Palmas.

Giulia Salemi nel cast della seconda edizione di The Traitors

Presenti nel cast della seconda edizione di The Traitors anche la conduttrice Francesca Barra, la figlia di Ambra Angiolini Jolanda Renga ma anche Valentina Nappi, l’attore Mario Ermito, il maestro di Ballando con le stelle Pasquale La Rocca, Camilla Boniardi, Daniele Gattano, il cantante Biondo ed infine l’ex vincitore dell’Isola dei famosi Awed. Giulia Salemi insieme al resto del cast saranno chiamati a trovare i traditori all’interno del castello dov’è ambientato il programma. Le prime tre puntate sono in uscita il 6 novembre su Amazon Prime Video.

Giulia Salemi (Fonte: Google)