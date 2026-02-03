Giovani, violenza e subcultura della devianza. Incontro pubblico a Monte Sant'Angelo con l'intervento del dott. Flavio Belvedere

Giovani, violenza e subcultura della devianza. Incontro pubblico a Monte Sant'Angelo. Interviene il dott. Flavio L. Belvedere.L'associazione Un Monte di Idee promuove un incontro pubblico sul tema del...

Giovani, violenza e subcultura della devianza. Incontro pubblico a Monte Sant'Angelo. Interviene il dott. Flavio L. Belvedere.

L'associazione Un Monte di Idee promuove un incontro pubblico sul tema della violenza sociale delle "bande giovanili", che avrà luogo venerdì 6 febbraio 2025 dalle ore 19:15 presso l'Auditorium "Peppino Prencipe" a Monte Sant'Angelo. L'iniziativa rappresenta un momento di riflessione su un fenomeno di crescente rilevanza educativa e sociale. Interviene il dott. Flavio L. Belvedere, criminologo, filosofo e docente, il quale invita a superare una visione parziale e riduttiva del problema. Pur riconoscendo che in un contesto come quello locale, storicamente segnato dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata, l’attenzione alla cosiddetta microcriminalità possa apparire secondaria, il dott. Belvedere sottolinea come oggi non ci si possa permettere di ignorare le fasi embrionali di un pensiero violento. Secondo il criminologo, parlare di baby gang o di micro-conflittualità urbana come fenomeni isolati non è sufficiente a comprenderne la portata reale. È necessario individuare il denominatore comune che li attraversa: la progressiva formazione di una subcultura della devianza. L'incontro è aperto al pubblico. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.