Gino Lisa Gino Lisa, Confcommercio Foggia: "Gli investimenti confermano l'attenzione verso il futuro dello scalo"

Gino Lisa, Confcommercio Foggia: "Gli investimenti confermano l'attenzione verso il futuro dello scalo"

GINO LISA, CONFCOMMERCIO FOGGIA: “GLI INVESTIMENTI CONFERMANO L'ATTENZIONE VERSO IL FUTURO DELLO SCALO”

Foggia, 23 novembre 2026 - “Il quadro presentato oggi dalla Regione Puglia e da Aeroporti di Puglia rappresenta un segnale importante per il futuro del Gino Lisa e per le prospettive di sviluppo della Capitanata. La programmazione pluriennale degli investimenti conferma una volontà politica e istituzionale di valorizzare lo scalo; riconosciamo quindi il valore di questo impegno, in particolare quello dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, nel sostenere un'infrastruttura essenziale per l'economia del territorio.

Il Masterplan al 2035, con una previsione complessiva di 185 milioni di euro, delinea una strategia di lungo periodo. Gli interventi illustrati, dalla realizzazione del polo logistico della Protezione civile alla riqualificazione dell'aerostazione passeggeri, fino all'ampliamento dei piazzali aeromobili, contribuiranno a rafforzare il ruolo del Gino Lisa nel sistema aeroportuale pugliese.

È positiva la scelta di sviluppare uno scalo multifunzionale, capace di integrare trasporto passeggeri, Protezione civile, sicurezza e innovazione. Guardiamo con particolare interesse al consolidamento dei collegamenti aerei, fondamentali per la competitività delle imprese, l'attrattività degli investimenti e la crescita del turismo, soprattutto in un territorio che presenta ancora criticità sul piano dell'accessibilità. In questo senso, la conferma dello slot per Milano Linate nella stagione estiva 2027 e il percorso relativo agli oneri di servizio pubblico rappresentano passaggi significativi, anche nella prospettiva di collegamenti più funzionali alle esigenze di chi viaggia per lavoro.

Auspichiamo che il dialogo con le rappresentanze economiche locali possa proseguire, accompagnando un progetto di crescita che coinvolge l'intera comunità e il suo tessuto produttivo”, così il presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro a margine dell’incontro sullo stato di attuazione e sviluppo del Gino Lisa.



