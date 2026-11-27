Pietracatella Gianni Di Vita contro la cognata: "C'è chi soffre più di te"

Giallo della ricina a Pietracatella, tensioni tra le famiglie Di Vita e Di Ielsi: il messaggio di Gianni alla cognata Giovanna.

Nuovi risvolti nel giallo della ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. A quasi undici mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, emergono tensioni tra le famiglie delle due vittime. A dividere i parenti sarebbero le differenti convinzioni sulle circostanze dell'avvelenamento avvenuto durante le festività natalizie del 2025. Da una parte Gianni Di Vita, che continua a non escludere l'ipotesi di un incidente, dall'altra i familiari di Antonella, convinti che si sia trattato di un delitto. A far discutere nelle ultime ore è un messaggio WhatsApp che l'ex sindaco di Pietracatella avrebbe inviato alla cognata Giovanna Campolieti dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla donna ai giornalisti.

Gianni Di Vita scrive alla cognata di Antonella: «Non sei tu la protagonista»

Lo scorso 17 novembre Giovanna Campolieti, moglie di Luigi Di Ielsi e cognata di Antonella, è stata ascoltata dagli investigatori presso la Questura di Campobasso. All'uscita dagli uffici della Squadra Mobile, la donna ha ribadito la propria convinzione sulla natura dell'avvelenamento: «Per me è omicidio». Una posizione differente rispetto a quella di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, che in diverse occasioni ha manifestato la speranza che quanto accaduto sia stato il risultato di una tragica fatalità.

Le dichiarazioni della donna non sarebbero state gradite dall'ex sindaco, che avrebbe deciso di contattare direttamente la cognata. A rendere noto il contenuto del messaggio è stato Vincenzo Rubano, inviato di Dentro la notizia, il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.

«Ricorda che non sei tu la protagonista, c'è chi soffre più di te, e per sempre», avrebbe scritto Gianni Di Vita. Nel messaggio l'uomo avrebbe inoltre espresso la propria amarezza per i sospetti che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi e per le difficoltà affrontate dopo la perdita della moglie e della figlia.

Dal canto suo, Giovanna avrebbe replicato sottolineando come il suo unico obiettivo sia quello di conoscere la verità sulla morte di Antonella e Sara.

Intanto, proseguono le indagini della Procura di Larino per fare piena luce sul giallo della ricina. L'inchiesta per duplice omicidio volontario resta contro ignoti. Gianni Di Vita, al momento, non risulta indagato e figura nel procedimento come persona offesa insieme alla figlia Alice. Le divergenze tra le due famiglie si aggiungono dunque al dolore di una tragedia sulla quale restano ancora numerosi interrogativi.