GF Vip, Danto minacciato da Andreas Muller dopo la puntata: “Tiro fuori delle chat, so chi sei fuori”

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Il rapporto si è incrinato tra Giancarlo Danto e Andreas Muller al Grande Fratello Vip, ieri sera il primo lo ha anche nominato spendendo parole tutt’altro che positive nei suoi confronti. La tensione è aumentata al termine della puntata e il ballerino per mettere a tacere il gieffino lo ha anche minacciato.

Finita la diretta Giancarlo Danto si è avvicinato ad Andreas Muller ma lui non è apparso affatto favorevole al confronto perché non trova giusto che vogliano far finire il gioco quando finisce la puntata. Poco dopo Moreno Morello ha riportato la discussione scoppiata tra i due gieffini a Megan e c’è una cosa che non gli è affatto piaciuta.

Cosa sa Andreas Muller su Giancarlo Danto? Al Grande Fratello Vip ha minacciato di far uscire delle chat sul gieffino

Moreno Morello ha sentito che il ballerino diceva a Giancarlo Danto di lasciarlo perdere e di tacere altrimenti avrebbe tirato fuori delle chat che riguardano cose successe fuori. L’inviato ha detto che Muller sta giocando nella casa e che quello che ha fatto è molto brutto.

Marina La Rosa ha chiesto ad Andreas Muller maggiori dettagli in merito alle chat di cui ha parlato, lui ha fatto sapere di aver detto a Giancarlo Danto che sa cosa fa e chi è fuori dal Grande Fratello Vip. Il gieffino ha spiegato di averlo detto perché lo infastidiva il fatto che si stava comportando male, voleva solo rimetterlo al suo posto ma non ha intenzione di diffondere quello che sa su di lui. Quando l’amica gli ha detto di stare attento perché potrebbe provare a fare la vittima ha risposto: “Non uscirà nulla, stai tranquilla. Non esce nulla perché a lui non conviene“.