Giancarlo Danto ha un crollo al GF Vip, Varsi non gli crede: “Sono lacrime di coccodrillo”

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Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip Giancarlo Danto si è ritrovato al centro di attacchi e polemiche per via del suo legame con Carmen Di Pietro. In molti lo hanno accusato di aver giocato con lei perché in realtà non è interessato alla gieffina.

Lui pensa di non aver mai fatto capire davvero di voler costruire qualcosa di più di un’amicizia con Carmen ma nessuno lo ha sostenuto. Ieri durante un confronto con Giulia Provvedi è scoppiato a piangere parlando di quello che è successo in puntata. In modo un po’ teatrale ha detto di essersi sentito solo, cercava aiuto negli occhi degli altri gieffini e gli dispiace che sia passato un messaggio sbagliato, lui voleva che fosse solo una cosa divertente.

Giulia Provvedi dispiaciuta per Giancarlo Danto dopo il suo sfogo al GF Vip: le sue lacrime non convincono Varsi

Il gieffino ha ribadito di esserci rimasto molto male per la nomination di Valeria Marini e ha detto che lui non l’avrebbe mai nominata. A Giulia Provvedi ha poi rivelato che gli rode il cu*o per il fatto che non si stia divertendo al Grande Fratello Vip, il suo percorso nella casa lo immaginava diverso.

La gieffina c’è rimasta male nel vedere Giancarlo Danto così dispiaciuto e ne ha parlato con Alessandro Varsi nella casa più spiata dagli italiani, lo sfogo del ragazzo però non ha avuto lo stesso effetto sul gieffino romano. Quest’ultimo infatti ha detto che anche se la situazione non è bella deve assumersi la sua responsabilità. Anche a lui dispiace e ci resta male quando vede che una persona piange, però ha aggiunto: “Vedendo i precedenti, sono lacrime di coccodrillo. Per me non è stato limpido, ha fatto la messinscena con Carmen”.