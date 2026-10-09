Forbidden fruit, spoiler 9 ottobre 2026: l’idea di Yildiz è un fallimento, Hasan Ali impaziente di annullare le nozze
Hasan Ali aspetta Sahika per annullare il loro matrimonio, si presenterà? Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, venerdì 9 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e Sahika hanno avuto la meglio su Hasan Ali, sono infatti riuscite a farsi restituire le loro azioni.
Il Presidente era sconvolto quando ha visto che ad indossare l’abito da sposa era Sahika e non la Celebi come credeva. Le due donne lo hanno fregato dimostrandogli di essere superiori e lui non ha potuto fare altro che assecondarle.
Spoiler Forbidden fruit 9 ottobre 2026: Hasan Ali aspetta Sahika per annullare il loro matrimonio, si presenterà?
Intanto la finta sparizione di Zehra non ha dato i risultati sperati, Mert si sarebbe dovuto ingelosire ma non ha mostrato nessuna reazione. Asuman e la figlia prenderanno in considerazione la possibilità di fare alcuni trattamenti di chirurgia estetica non permanenti, ai quali deciderà di sottoporsi solo la madre di Yildiz.
Asuman dovrà fare i conti con effetti molto vistosi sul suo viso e rimediare non sarà affatto semplice. Per non far scoprire nulla a Feride Yildiz proporrà ai familiari una cena a lume di candela ma anche questa volta la sua idea sarà un vero e proprio fallimento. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali e il suo avvocato attenderanno in ufficio Sahika per poter firmare le pratiche del divorzio. Superate le ventiquattro ore il matrimonio non potrà più essere annullato.