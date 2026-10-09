Forbidden fruit, spoiler 9 ottobre 2026: l’idea di Yildiz è un fallimento, Hasan Ali impaziente di annullare le nozze

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Va in onda oggi, venerdì 9 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e Sahika hanno avuto la meglio su Hasan Ali, sono infatti riuscite a farsi restituire le loro azioni.

Il Presidente era sconvolto quando ha visto che ad indossare l’abito da sposa era Sahika e non la Celebi come credeva. Le due donne lo hanno fregato dimostrandogli di essere superiori e lui non ha potuto fare altro che assecondarle.

Spoiler Forbidden fruit 9 ottobre 2026: Hasan Ali aspetta Sahika per annullare il loro matrimonio, si presenterà?

Intanto la finta sparizione di Zehra non ha dato i risultati sperati, Mert si sarebbe dovuto ingelosire ma non ha mostrato nessuna reazione. Asuman e la figlia prenderanno in considerazione la possibilità di fare alcuni trattamenti di chirurgia estetica non permanenti, ai quali deciderà di sottoporsi solo la madre di Yildiz.

Asuman dovrà fare i conti con effetti molto vistosi sul suo viso e rimediare non sarà affatto semplice. Per non far scoprire nulla a Feride Yildiz proporrà ai familiari una cena a lume di candela ma anche questa volta la sua idea sarà un vero e proprio fallimento. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali e il suo avvocato attenderanno in ufficio Sahika per poter firmare le pratiche del divorzio. Superate le ventiquattro ore il matrimonio non potrà più essere annullato.