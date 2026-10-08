Forbidden fruit, spoiler 8 ottobre 2026: Ender e Sahika festeggiano, Zehra sparisce ma…

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Va in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo le congratulazione per la gravidanza Yildiz ha dovuto confessare ai suoi familiari di aver mentito perché il proprietario della lavanderia voleva mandarli via.

Cagatay si è arrabbiato con la moglie per l’ennesima bugia ma hanno fatto subito pace. Quando Cansu si è scusata con la Yilmaz lei ha capito che il suo obiettivo era quello di farla discutere con il marito e con la sua famiglia. Capirà che la ragazza sta cercando di separarla da Cagatay?

Spoiler Forbidden fruit 8 ottobre 2026: Zehra sparisce ma il piano fallisce, Mert non mostra gelosia per la moglie

Il piano di Sahika ed Ender ha funzionato e loro festeggeranno il loro successo dopo essere riuscite a riappropriarsi delle loro azioni. In questo modo hanno dimostrato ad Hasan Ali, ormai rassegnato, essere superiori.

Sahika, dopo aver ammesso a Mahmut di avergli mentito in merito alla morte di suo padre, lo costringerà a collaborare ancora con lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il piano relativo alla finta sparizione di Zehra, ideato con lo scopo di far ingelosire Mert, fallirà e lei apparirà frustrata.