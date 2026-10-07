Forbidden fruit, spoiler 7 ottobre 2026: Yildiz finge di essere incinta, cosa si nasconde dietro la bugia

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Va in onda oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo che Zehra le ha detto di aver visto Sahika fuori da casa sua Yildiz ha iniziato ad avere dei sospetti.

La Yilmaz ha pensato che la spietata donna si stia nascondendo a casa di Ender mentre tutti credono che sia morta. Insieme ad Emir si è quindi recata a casa della Celebi per scoprire se Sahika fosse davvero lì, lei però dopo averli visti si è nascosta.

Spoiler Forbidden fruit 7 ottobre 2026: Cansu si congratula con Yildiz, lei è costretta a dire la verità

Ozgur, il proprietario del locale dove Yildiz e Auman hanno aperto la lavanderia, comunicherà loro che ha urgentemente bisogno di soldi. L’uomo è costretto a vendere il locale, quindi loro dovranno andare via.

La Yilmaz fingerà di essere incinta per impietosire Ozkur, il suo obiettivo sarà quello di prendere un po’ di tempo perché vorrebbe che suo marito comprasse il locale. Nel frattempo Hasan Ali inviterà Cansu alla cena di famiglia e lei, dopo aver sentito Caner ed Emir che parlavano della ‘gravidanza’ di Yildiz, le farà le congratulazioni davanti a tutti ma non sa che si tratta solo di una bugia. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere Cagatay e il resto della famiglia saranno sconvolti, la figlia di Asuman sarà quindi costretta a confessare di aver mentito.