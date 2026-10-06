Forbidden fruit, spoiler 6 ottobre 2026: Emir e Yildiz cercano Sahika da Ender, lei nega i loro sospetti

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Va in onda oggi, martedì 6 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è riuscita ad impressionare le amiche di Feride e ha ricevuto in dono dalla suocera una collana molto preziosa a causa di una bugia che ha detto alle amiche della donna.

Cagatay ha apprezzato molto il gesto della madre, però non sa che non è stato un gesto spontaneo. Intanto Ender ha deciso di assecondare l’idea di Sahika, cioè sposare Hasan Ali per poter ottenere le sue quote, si è quindi recata di nuovo da lui per ricattarlo.

Spoiler Forbidden fruit 6 ottobre 2026: Ender sorprende Emir e Yildiz, Hasan Ali non sta bene

Dopo aver parlato con Zehra la Yilmaz ha iniziato ad avere dei dubbi e ha cominciato ad indagare per scoprire cosa sta succedendo davvero. Né lei né Emir credono al fatto che Sahika sia morta, pensano infatti che sia viva e che si stia nascondendo a casa di Caner ed Ender.

Per capire se i loro sospetti sono fondati Emir e Yildiz proveranno ad entrare nell’abitazione di Ender, dove sono convinti di trovare Sahika. La Celebi però li sorprenderà e li inviterà ad entrare in casa dove, dopodiché negherà che la Ekinci si trovi lì. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che a causa del forte stress Hasan Ali avrà la pressione alta, preoccupato Cagatay lo porterà a casa sua.