Forbidden fruit, spoiler 15 ottobre 2026: Cagatay fa una richiesta a Sedai, Mert supplica Zehra

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Va in onda oggi, giovedì 15 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali continua a perdere la pazienza a causa dell’atteggiamento provocatorio di Sahika, lei però resta sempre impassibile.

Dopo che ha baciato Cagatay contro la sua volontà, Cansu lo ha ricattato e lui sarà tormentato dal gesto della ragazza. Quest’ultima gli ha chiesto un milione di lire e se non asseconderà la sua richiesta mostrerà a tutti la foto che ritrae il loro bacio.

Spoiler Forbidden fruit 15 ottobre 2026: Zehra si trasferisce dal Presidente, Feride e Asuman la umiliano

Cagatay, stanco del comportamento di Cansu, chiederà a Sedai degli uomini per poter risolvere la questione del ricatto. Grazie ad Hasan Ali, Zehra è riuscita a divorziare da Mert e a riavere le sue azioni. La Argun andrà a vivere a casa del Presidente e, quando andrà a trovare Yildiz, dovrà fare i conti con un’inaspettata umiliazione.

Saranno Asuman e Feride a umiliare Zehra dopo che lei è andata a vivere a casa di Hasan Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Mert proverà a convincere l’ex moglie a concedergli un’altra possibilità assicurandole di essere pentito di come l’ha trattata. Questo la spingerà a confidarsi con Cansu che farà dei paragoni scomodi.