Forbidden fruit, spoiler 14 ottobre 2026: Sahika irrita Hasan Ali, Cagatay duro con Cansu

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali sta facendo di tutto per divorziare da Sahika ma al momento è lei che ha avuto la meglio, infatti da quando si è trasferita a casa sua non ha mai smesso di tormentarlo.

Nel frattempo Mert, picchiato e minacciato duramente dal Presidente, ha accettato di restituire le azioni della Holding a Zehra dopo che le ha chiesto il divorzio. L’aiuto di Hasan Ali nei confronti della Argun non è certo un gesto disinteressato, la donna infatti gli ha promesso che farà gestire a lui le sue azioni.

Spoiler Forbidden fruit 14 ottobre 2026: Cagatay tormentato dal ricatto di Cansu, lui la accusa ma lei nega

Sahika continuerà a pretendere che tutti la chiamino ‘Signora Presidente’ da quando si è sposata con Hasan Ali, un matrimonio che doveva essere annullato subito ma lei si è rifiutata di mettere fine a questa sceneggiata per tormentare suo marito. La Ekinci organizzerà un servizio fotografico insieme al Presidente e questo lo farà irritare moltissimo.

Sempre impassibile di fronte alle dure reazioni del marito andrà, insieme ad Ender, a comprare dei costosi gioielli e regalerà degli orecchini alla Celebi. Sahika chiederà a Mahmut di aprire una fanpage dedicata a lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay sarà tormentato dal ricatto di Cansu, gli ha chiesto un milione di lire altrimenti mostrerà a tutti una foto in cui lo bacia con la forza. Il marito di Yildiz sarà molto duro con la ragazza, lei però negherà e continuerà a provocarlo.