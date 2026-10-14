Forbidden fruit, spoiler 14 ottobre 2026: Sahika irrita Hasan Ali, Cagatay duro con Cansu
Cagatay tormentato dal ricatto di Cansu, lui la accusa ma lei nega. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali sta facendo di tutto per divorziare da Sahika ma al momento è lei che ha avuto la meglio, infatti da quando si è trasferita a casa sua non ha mai smesso di tormentarlo.
Nel frattempo Mert, picchiato e minacciato duramente dal Presidente, ha accettato di restituire le azioni della Holding a Zehra dopo che le ha chiesto il divorzio. L’aiuto di Hasan Ali nei confronti della Argun non è certo un gesto disinteressato, la donna infatti gli ha promesso che farà gestire a lui le sue azioni.
Spoiler Forbidden fruit 14 ottobre 2026: Cagatay tormentato dal ricatto di Cansu, lui la accusa ma lei nega
Sahika continuerà a pretendere che tutti la chiamino ‘Signora Presidente’ da quando si è sposata con Hasan Ali, un matrimonio che doveva essere annullato subito ma lei si è rifiutata di mettere fine a questa sceneggiata per tormentare suo marito. La Ekinci organizzerà un servizio fotografico insieme al Presidente e questo lo farà irritare moltissimo.
Sempre impassibile di fronte alle dure reazioni del marito andrà, insieme ad Ender, a comprare dei costosi gioielli e regalerà degli orecchini alla Celebi. Sahika chiederà a Mahmut di aprire una fanpage dedicata a lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay sarà tormentato dal ricatto di Cansu, gli ha chiesto un milione di lire altrimenti mostrerà a tutti una foto in cui lo bacia con la forza. Il marito di Yildiz sarà molto duro con la ragazza, lei però negherà e continuerà a provocarlo.