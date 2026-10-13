Forbidden fruit, spoiler 13 ottobre 2026: Hasan Ali minaccia Mert, lui rinuncia alle azioni di Zehra

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Va in onda oggi, martedì 13 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Zehra, delusa dal marito dopo che le ha chiesto il divorzio, in preda alla disperazione ha chiesto aiuto ad Hasan Ali.

Il Presidente ha fatto picchiare Mert e lo ha minacciato, gli ha anche detto che avrebbe portato lì suo figlio e avrebbe ordianto ai suoi uomini di sparargli davanti al bambino se non avesse assecondato la sua richiesta.

Spoiler Forbidden fruit 13 ottobre 2026: Sahika tormenta Hasan Ali, Mert sotto minaccia asseconda il Presidente

Pur di ottenere il divorzio Hasan Ali ha offerto a Sahika un assegno in bianco che avrebbe potuto riempire lei con qualsiasi cifra ma lei ha rifiutato e continuerà a tormentarlo. La Hekinci farà finta di essere una devota moglie, si prenderà anche il merito di piatti che il realtà non ha cucinato lei, causerà anche tensioni in azienda dove pretende di essere chiamata ‘Signora Presidente’.

L’atteggiamento di Sahika farà innervosire sempre di più il Presidente, lui intanto approfitterà del fragilità di Zehra e tenderà una trappola a Mert. La Algun ha chiesto aiuto ad Hasan Ali e lui le ha promesso che le farà riavere le sue azioni a patto che poi le affiderà a lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, dopo aver rivolto pesanti minacce all’ex marito di Zehra, riuscirà a costringerlo a firmare i documenti per la cessione delle azioni. Per convincerlo ha tirato in ballo anche il figlio dell’uomo che lui tiene nascosto.