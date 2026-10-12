Forbidden fruit, spoiler 12 ottobre 2026: Sahika rifiuta le offerte di Hasan Ali, Mert e Zehra divorziano

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Va in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Feride si è infuriata quando ha scoperto che Hasan Ali è convolato a nozze con Sahika in gran segreto.

Il Presidente ha provato ad imporre il divorzio alla moglie, ma lei non ha accettato di firmare le pratiche, nel frattempo la situazione è precipitata anche tra Mert e Zehra. Il marito della Argun le ha consegnato i documenti per il divorzio.

Spoiler Forbidden fruit 12 ottobre 2026: Zehra e Mert stanno per divorziare, Sahika tormenta Hasan Ali

Ender e suo fratello non hanno più problemi dal punto di vista economico ora che lei ha di nuovo le sue azioni, quindi si prepareranno a lasciare la casa in cui stanno vivendo mentre commenteranno le nozze tra Hasan Ali e Sahika. I fratelli Celebi verranno raggiunti da Yildiz che rivelerà loro cosa sta succedendo tra Mert e Zehra, i due stanno divorziando.

Il Presidente nella sua villa cercherà di negoziare un divorzio con la Ekinci attraverso il suo avvocato. lei però non sembra essere assolutamente intenzionata ad assecondarlo. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika rifiuterà le ottime offerte di Hasan Ali e continuerà a dargli il tormento.