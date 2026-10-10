Forbidden fruit, spoiler 10 ottobre 2026: la notizia del matrimonio di Hasan Ali e Sahika sconvolge tutti, intanto Mert…

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Va in onda oggi, sabato 10 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 16.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Mert apparirà molto sorpreso quando Hasan Ali annuncerà il ritorno di Ender e Sahika in azienda giustificandola come una scelta di immagine.

Nel frattempo la Ekinci si preparerà a trasferirsi a casa del Presidente ora che sono sposati, Caner, Emir e Yildiz invece parleranno del misterioso ritorno della donna. Nasceranno nuove tensioni in famiglia quando Sahika si recherà a casa di Cagatay e rivelerà che lei e Hasan Ali si sono sposati, una notizia che inevitabilmente sconvolgerà tutti

Spoiler Forbidden fruit 10 ottobre 2026: Mert e Zehra ai ferri corti, lui vuole divorziare

Feride sarà furiosa e nessuno crederà che si siano sposati per amore, Asuman e sua figlia saranno convinte che dietro il matrimonio ci sia un piano. Messo alle strette il Presidente cercherà di convincere il figlio ad offrirgli il suo sostegno.

Quando resterà da solo con la moglie Hasan Ali le imporrà di firmare le pratiche per il divorzio ma dovrà fare i conti con un’amara scoperta. Quale? La donna non ha nessuna intenzione di mettere fine al matrimonio. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il rapporto tra Mert e Zehra prenderà una brutta piega, lui consegnerà alla moglie i documenti per il divorzio.