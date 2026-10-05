Forbidden Fruit, cambio programmazione: le puntate dal 7 ottobre iniziano leggermente dopo, le novità

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Cambio di programmazione in vista su Canale 5. Da mercoledì 7 ottobre le puntate di Fordidden Fruit, per il resto della settimana, anziché iniziare al consueto orario, ovvero alle ore 14:10, inizieranno circa 10 minuti dopo, circa alle 14:20, ma termineranno sempre alle 14.45. Una piccola ma significativa variazione di orario per i tanti fan della seguitissima serie.

La quarta stagione di Forbidden Fruit dovrebbe concludersi tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Ma questo è solo un dettaglio. La serie ambientata in Turchia, vanta infatti sei stagioni. Dunque le vicende dei protagonisti terranno compagnia al pubblico ancora a lungo. Con il ritorno sul piccolo schermo del daytime di Amici, il talent show di Maria de Filippi che debutterà su Canale 5 domenica 11 ottobre, non si escludono ulteriori cambi di programmazione, che potrebbero riguardare da vicino proprio le serie tv.

Nonostante il ritorno su Canale 5 di programmi di punta come Amici e Uomini e Donne, Mediaset ha deciso di confermare Forbidden Fruit nel palinsesto autunnale, anche in virtù degli ottimi ascolti registrati finora dallo sceneggiato.