Foggia ko
Foggia, la svolta Troise non sortisce effetti: ko allo Zaccheria
Il Foggia perde 2-0 contro la Casertana
A cura di Ilsipontino
27 novembre 2026 22:32
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Zaccheria terra di conquista per tante, troppe squadre negli ultimi mesi.
Il primo Foggia di Troise perde 2-0 contro la Casertana Grazie alle reti di Manconi (un regalo) e Castelli.
I rossoneri restano penultimi in classifica.