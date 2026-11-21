Arriva Porrà Foggia Festival Sport Story, il 24 novembre il Premio alla carriera a Giorgio Porrà

Alla Biblioteca “La Magna Capitana” l'apertura dell'edizione 2026 dedicata al racconto sportivo. Un riconoscimento a una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Dal 26 al 28 novembre gli incontri con Luca Pisapia, Michele Bitossi e Ramon Usal

Foggia Festival Sport Story, il 24 novembre il Premio alla carriera a Giorgio Porrà

Alla Biblioteca “La Magna Capitana” l'apertura dell'edizione 2026 dedicata al racconto sportivo. Un riconoscimento a una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Dal 26 al 28 novembre gli incontri con Luca Pisapia, Michele Bitossi e Ramon Usall

Sarà Giorgio Porrà, una delle voci più autorevoli e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano, ad aprire l'undicesima edizione del Foggia Festival Sport Story. Martedì 24 novembre, alle ore 18.30, negli spazi della Biblioteca “La Magna Capitana”, al giornalista e già caporedattore di Sky Sport sarà conferito il Premio alla carriera, quale riconoscimento per il prestigioso percorso professionale e per lo straordinario contributo offerto al racconto dello sport.

Cagliaritano, Porrà ha costruito una lunga carriera distinguendosi per uno stile narrativo colto, originale e capace di superare i confini della cronaca sportiva. Attraverso trasmissioni come Lo Sciagurato Egidio, Profili, Italia-Germania 4-3 e L'uomo della domenica ha saputo trasformare il racconto del calcio in un viaggio attraverso la storia, la letteratura, il cinema e la cultura, restituendo centralità alle vicende sportive e alla dimensione umana dei loro protagonisti. Una cifra stilistica che ha fatto della sua narrazione un modo particolare di interpretare lo sport, non soltanto come competizione, ma come fenomeno culturale e sociale.

L'incontro, condotto dal giornalista Pino Autunno, sarà anche l'occasione per celebrare un giornalismo capace di raccontare le imprese sportive oltre il risultato, recuperando storie, personaggi e memorie che appartengono all'immaginario collettivo. Al termine si terrà la cerimonia di consegna dei volumi al Fondo di Letteratura Sportiva, istituito dalla Fondazione dei Monti Uniti presso la Biblioteca “La Magna Capitana”, un progetto volto a promuovere e custodire la cultura sportiva e il suo patrimonio narrativo.

La serata inaugurale darà il via a un'edizione che quest'anno porta il titolo «Il pallone è uguale per tutti». Una formula che prende in prestito il linguaggio della giustizia per trasformarlo in una provocazione calcistica: quanto è davvero uguale quel pallone quando entrano in gioco interessi economici e finanziari, proprietà dei club, influenze politiche, disuguaglianze e dinamiche del tifo? E cosa resta della dimensione più autentica e popolare di questo sport?

Il Festival proverà a rispondere a queste domande attraverso tre direttrici: il rapporto tra calcio e potere, tra calcio e tifo e tra calcio e narrazione. Un percorso che attraverserà le contraddizioni del sistema calcistico, le passioni e le appartenenze dei tifosi, ma anche il ruolo del giornalismo e della letteratura nel raccontare uno dei fenomeni più importanti della cultura contemporanea.

Il programma proseguirà il 26, 27 e 28 novembre con altri tre protagonisti del racconto sportivo.

Giovedì 26 novembre, alle ore 19, al Piccolo Teatro Impertinente, sarà ospite Luca Pisapia con Il calcio è potere (Einaudi, 2026), un'indagine sui rapporti tra il mondo del pallone, gli interessi economici e le dinamiche del potere. A condurre l'incontro sarà Michele Carelli.

Venerdì 27 novembre, sempre alle ore 19 e al Piccolo Teatro Impertinente, toccherà a Michele Bitossi, autore di E se poi guarisco? Viaggio sentimentale di un tifoso in crisi (66thand2nd, 2026). Un racconto personale e ironico che indaga il significato del tifo, tra appartenenza, passione, ossessioni e crisi di fede calcistica. L'incontro sarà condotto da Enrico Ciccarelli. Bitossi incontrerà inoltre gli studenti dell'I.T.E.T. “Blaise Pascal” sabato 28 novembre, alle ore 10.15, per un'intervista curata da “Il sottosopra”.

A chiudere l'edizione, sabato 28 novembre alle ore 19, ancora al Piccolo Teatro Impertinente, sarà Ramon Usall con Futbolitica (66thand2nd, 2026). Attraverso storie di club, identità collettive, conflitti e rivendicazioni politiche, il volume ricostruisce il rapporto tra calcio e politica, mostrando come lo sport possa diventare tanto strumento di emancipazione quanto veicolo di propaganda e consenso. A condurre l'incontro sarà Fulvio Di Giuseppe.

Gli appuntamenti al Piccolo Teatro Impertinente saranno arricchiti dalle incursioni teatrali curate dalla Piccola Compagnia Impertinente, che intrecceranno il racconto letterario con quello scenico.

Il Foggia Festival Sport Story è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik, dalla Piccola Compagnia Impertinente e dalla Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”. Cinque appuntamenti per raccontare lo sport attraverso prospettive differenti e interrogarsi su ciò che accade dentro e fuori dal campo, tra potere, passione, identità e cultura.