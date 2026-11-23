Esonerato Auteri
Foggia, esonerato Gaetano Auteri
La decisione dei patron Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto è arrivata dopo la sconfitta contro la Scafatese
A cura di Ilsipontino
23 novembre 2026 14:24
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Il Foggia ha esonerato mister Gaetano Auteri.
La decisione dei patron Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto è arrivata dopo la sconfitta contro la Scafatese.
Il Foggia attualmente occupa il penultimo posto in classifica a quota 15 punti dopo 15 giornate.