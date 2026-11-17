Figli Amati Figli Amati, le nuove Linee guida spirituali a venticinque anni dall’inizio del cammino

Nel dolore per la perdita di un figlio, anche trovare le parole per pregare può essere difficile. Il cammino dei Figli Amati nasce dalla possibilità di condividere quel silenzio e di fare memoria insieme. È con questo spirito che l’Associazione rivolge al

Nel dolore per la perdita di un figlio, anche trovare le parole per pregare può essere difficile. Il cammino dei Figli Amati nasce dalla possibilità di condividere quel silenzio e di fare memoria insieme. È con questo spirito che l’Associazione rivolge alla comunità l’invito che pubblichiamo.

Nel 25° anniversario dell’inizio del cammino di preghiera per i Figli Amati e per i genitori visitati da un grande dolore, quale la nascita al cielo di un figlio o di una figlia, la Chiesa diocesana, per mezzo del suo arcivescovo padre Franco Moscone, ha confermato il cammino di fede dell’Associazione Figli Amati approvando il nuovo Statuto e le nuove Linee Guida Spirituali.

Con animo grato a Dio e all’arcivescovo padre Franco Moscone, sabato 21 novembre, a cura di don Salvatore Miscio, verranno presentate le Linee Guida dell’Associazione Figli Amati. In esse sono racchiusi i tesori della grazia di Dio (la storia, il carisma, i ricordi, le meditazioni e le testimonianze) che hanno accompagnato la vita dell’Associazione in questi anni.

Siamo lieti di invitarti sabato 21 novembre

Chiesa S. Benedetto

Ore 16.30

(Programma come da locandina)

Ti aspettiamo con gioia.

Il Signore porti luce e vita nello spirito a tutti quanti si nutriranno di questo carisma-dono.

Associazione Figli Amati



