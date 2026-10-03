Far Away 2, quando inizia e anticipazioni: Alya fa una scoperta sconvolgente

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al ritorno su Canale 5 di Far Away manca ormai pochissimo e l’attesa cresce di giorno in giorno. L’amata serie tv, che la scorsa estate ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, dovrebbe tornare sul piccolo schermo tra poche settimane, molto presumibilmente a novembre, ma cosa accadrà nel corso delle puntate della seconda stagione?

Alya e Cihan proveranno a viversi la loro storia d’amore alla luce del sole, ma proprio quando tutto sembrava potesse andare per il verso giusto, i due verranno a conoscenza di una notizia sconvolgente: Boran è ancora vivo. L’uomo nel corso dei prossimi episodi farà ritorno alla villa e cercherà di riconquistare sua moglie. Alya però avrà le idee piuttosto chiare, al suo fianco vuole soltanto Cihan. Boran non si rassegnerà e proverà in tutti i modi ostacolare il rapporto dei due innamorati. Ma non è tutto. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Zerrin che scoprirà di attendere un figlio da Kaya. I nuovi episodi di Far Away sono pronti a riservare al pubblico grandi emozioni.