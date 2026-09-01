Eventi Manfredonia
Enrico Ruggeri ringrazia Manfredonia sui social
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Enrico Ruggeri ringrazia Manfredonia sui social
GRAZIE MANFREDONIA, mi scuso per aver dubitato di voi!
Dopo una giornata terribile (arrivavamo da Pozzallo, vicino a Ragusa) soprattutto per i nostri tecnici, abbiamo vissuto assieme una serata magica, spinti dal vostro entusiasmo e dal vostro affetto.
Sarebbe stata perfetta se non ci fossero stati quei venti metri tra noi e voi, mai successa una cosa simile…
In ogni caso abbiamo saputo abbattere assieme anche questo assurdo ostacolo.
Ne valeva la pena.