Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enrico Ruggeri ringrazia Manfredonia sui social

GRAZIE MANFREDONIA, mi scuso per aver dubitato di voi!

Dopo una giornata terribile (arrivavamo da Pozzallo, vicino a Ragusa) soprattutto per i nostri tecnici, abbiamo vissuto assieme una serata magica, spinti dal vostro entusiasmo e dal vostro affetto.

Sarebbe stata perfetta se non ci fossero stati quei venti metri tra noi e voi, mai successa una cosa simile…

In ogni caso abbiamo saputo abbattere assieme anche questo assurdo ostacolo.

Ne valeva la pena.