Diretta live della quattordicesima giornata del girone H di Serie D
Il Manfredonia al Miramare contro il Martina
Quattordicesima giornata A 29/11/2027
Gravina - Melfi 0-1
Gladiator - Ischia 0-0
Manfredonia - Martina 0-1
Real Aversa - Francavilla 1-0
Real Forio - Ebolitana 0-0
Brindisi - Palmese 0-2 ore 15
Turris - Nocerina 1-0 ore 15
Virtus Francavilla - Nardò 0-0 ore 16
Fidelis Andria - Bisceglie 0-0 ore 17
Classifica
Virtus Francavilla 29
Martina 26
Turris 26
Gladiator 25
Gravina 23
Palmese 23
Brindisi 23
Real Aversa 23
Manfredonia 21
Fidelis Andria 21
Bisceglie 19
Melfi 16
Ischia 14
Nocerina 14
Real Forio 13
Ebolitana 12
Nardò 9
Francavilla 8
Quindicesima giornata A 06/12/2027
Bisceglie - Turris
Brindisi - Manfredonia
Ebolitana - Virtus Francavilla
Ischia - Real Forio
Martina - Gravina
Melfi - Fidelis Andria
Nardò - Francavilla
Nocerina - Real Aversa
Palmese - Gladiator