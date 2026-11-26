Agenzia Entrate
Dicembre, finalmente lo stop ad avvisi bonari e compliance
L'Agenzia delle Entrate stoppa quasi tutto (finalmente!)
A cura di Ilsipontino
26 novembre 2026 06:45
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Dal 1° al 31 dicembre l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio degli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, delle lettere di compliance e degli avvisi di liquidazione dei redditi a tassazione separata, come previsto dal decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024).
Non si ferma tutto
La tregua, però, ha però delle eccezioni: le comunicazioni possono arrivare comunque nei casi di indifferibilità e urgenza, ad esempio quando c’è il rischio che scadano i termini per il controllo.
La sospensione non riguarda cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e non ferma i termini di pagamento degli avvisi già ricevuti.