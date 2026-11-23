Diabete, obesità e benessere: un pomeriggio sulla salute a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo. L’appuntamento gratuito è per giovedì 26 novembre alle 18 al Chiostro Comunale

Un incontro aperto a tutti per parlare di prevenzione, corretta alimentazione e sport, sfatando i falsi miti che spesso circolano sul cibo. È l’iniziativa intitolata “Diabete – Obesità – Benessere: Un pomeriggio sulla salute”, che si terrà giovedì 26 novembre alle ore 18 presso il Chiostro “Francesco Paolo Fiorentino” di Palazzo San Francesco, nel comune di San Giovanni Rotondo.

A guidare la serata sarà il dottor Matteo Russo, biologo nutrizionista, dottore in scienze motorie e preparatore fisico. L’obiettivo è offrire ai cittadini informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni, partendo da un’idea semplice: conoscere questi temi aiuta a proteggere se stessi e i propri familiari.

Durante l’incontro si parlerà di diabete, insulino-resistenza e gestione dei picchi glicemici, mettendo da parte le paure infondate verso i carboidrati e spiegando il loro reale ruolo energetico, soprattutto per chi pratica attività fisica. Ci sarà spazio anche per approfondire il tema dell’obesità, vista non solo come una questione di calorie ma come un problema complesso legato a genetica, ambiente e psicologia, accanto al ruolo delle nuove terapie farmacologiche come i farmaci GLP-1, sempre affiancate da uno stile di vita sano.

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai più giovani, al rapporto con il cibo e all’influenza dei social media sull’immagine corporea. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli sportivi e alle famiglie, ma vuole essere anche un’occasione di confronto per medici, farmacisti, psicologi, insegnanti ed educatori del territorio, per costruire collaborazioni utili alla comunità.

L’ingresso all’evento è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dottor Matteo Russo al numero 393.5689946 o scrivere all’indirizzo email [email protected].