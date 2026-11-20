Dentro la truffa, anticipazioni e ospiti del 24 novembre Dentro la truffa, anticipazioni e ospiti del 24 novembre: Roberta Bruzzone racconta le frodi più diffuse

Debutta il 24 novembre su Rai 2 Dentro la truffa, il nuovo programma condotto da Roberta Bruzzone. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che racconteranno la propria esperienza.

Le truffe sentimentali, i falsi investimenti online, i raggiri ai danni degli anziani e le piattaforme fake legate alle criptovalute sono soltanto alcune delle insidie che ogni anno coinvolgono milioni di italiani. Per fare luce su questi fenomeni e aiutare il pubblico a riconoscerne i segnali nasce Dentro la truffa, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Roberta Bruzzone.

La criminologa e psicologa forense guiderà gli spettatori attraverso casi reali, testimonianze dirette e ricostruzioni dettagliate dei meccanismi utilizzati dai truffatori per conquistare la fiducia delle vittime. Di cosa parlerà la prima stagione di Dentro la truffa? Chi affiancherà Roberta Bruzzone nel programma? E quali ospiti racconteranno la loro esperienza personale con le frodi?

Le anticipazioni di Dentro la truffa: dai raggiri sentimentali alle criptovalute

La nuova trasmissione di Rai 2 sarà composta da sei puntate, ognuna dedicata a una diversa tipologia di frode.

Nel corso degli appuntamenti verranno affrontati temi molto attuali come le truffe romantiche, i falsi prestiti facili, i raggiri rivolti agli anziani, le manipolazioni messe in atto da maghi e santoni e le piattaforme fraudolente che promettono guadagni facili attraverso investimenti in criptovalute.

Ogni storia partirà dal racconto delle vittime o dei loro familiari per mostrare come i truffatori riescano a ottenere fiducia e denaro attraverso sofisticate strategie di manipolazione psicologica. Lo scopo del programma sarà non solo informare, ma anche aiutare il pubblico a riconoscere i segnali d'allarme prima che sia troppo tardi.

Roberta Bruzzone e la squadra di esperti del programma

Al centro del format ci sarà Roberta Bruzzone, che analizzerà i comportamenti dei truffatori e le dinamiche psicologiche che rendono possibile il raggiro.

Ad affiancarla sarà una squadra composta da professionisti provenienti da diversi settori. Tra loro l'avvocato penalista Serena Gasperini, l'investigatore privato Fabio Di Venosa e l'esperto di informatica forense Paolo Reale.

Grazie alle loro competenze sarà possibile esaminare ogni caso sotto il profilo psicologico, giuridico, investigativo e tecnologico, offrendo ai telespettatori una visione completa delle tecniche utilizzate dai criminali.

Gli ospiti che racconteranno la loro esperienza

Tra i momenti più interessanti della stagione ci saranno le testimonianze di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno vissuto direttamente situazioni legate a truffe e tentativi di raggiro.

Nel corso dell'ultima puntata sono annunciati gli interventi di Anna Falchi, Andrea Lo Cicero, Alba Parietti e Laura Cremaschi, che condivideranno la propria esperienza personale per dimostrare come nessuno possa considerarsi immune da questo tipo di reati.

Attraverso i loro racconti e quelli delle vittime comuni, Dentro la truffa cercherà inoltre di promuovere la cultura della denuncia. Secondo le stime riportate dalla trasmissione, infatti, soltanto una parte delle persone truffate si rivolge alle autorità competenti, spesso per vergogna o senso di colpa.

L'appuntamento con Dentro la truffa è fissato per martedì 24 novembre in seconda serata su Rai 2.