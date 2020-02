Daunia Tour organizza un viaggio al Carnevale di Putignano

Il Carnevale di Putignano, fiore all’occhiello delle manifestazioni culturali della Puglia, si rinnova continuamente, diventando uno degli strumenti di promozione della destinazione turistica più importanti e capaci di attrarre pubblico internazionale. Maestri cartapestai, maschere di carattere, artisti e professionisti dello spettacolo, avventori e cittadini, danno vita ad una grande ed accogliente festa collettiva, espressione di creatività e goliardia, satira e ironia, cultura e tradizione.

Le Associazioni Daunia TuR, Centro di Storia e Cultura della Daunia di Manfredonia e La Montagna del Sole di Cagnano Varano, organizzano per i propri associati e simpatizzanti per Domenica 16 Febbraio 2020 un viaggio giornaliero in bus gran turismo per raggiungere la località di Putignano ed assistere alla 626a Edizione del Carnevale di Putignano (il più antico d’Europa). Nel pomeriggio, dopo il pranzo libero a cura dei partecipanti, avremo l’accoglienza della Pro Loco locale per la visita dell’esclusiva Grotta di San Michele in Monte Laureto (a circa 3 chilometri dal centro abitato di Putignano). Suggestivo luogo di culto di Monte Laureto, il Santuario dedicato a San Michele Arcangelo è completamente scavato nella roccia. con frequentazioni sin da epoche remote come luogo di celebrazioni religiose, prima in devozione del dio Apollo e poi dedicata a San Michele Arcangelo. Un’ampia scalinata introduce alla grande camera unica della chiesa rupestre, dove si conserva un’edicola affrescata, risalente al periodo bizantino. Sulla destra, compare un’altra edicola con un affresco della Madonna del Carmine, mentre a sinistra dell’altare trionfa la statua di San Michele.

Un viaggio dai colori, emozioni e sapori tipicamente pugliesi che contraddistinguono momenti di socialità, conoscenza e devozione.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

ORE 5,30: Raduno dei partecipanti in Via Aldo Moro (nei pressi della Casa comunale) a Cagnano Varano;

ORE 5,45: Partenza in bus Gran Turismo per raggiungere Manfredonia (durata 1 ora e 15 minuti circa, 51,7 km, tramite SP43 e SP58);

ORE 7,15: Arrivo a Manfredonia in Via Scaloria (nei pressi del Ristorante “La Vela D’oro) in cui i partecipanti già radunati, si uniranno al gruppo sul bus Gran Turismo per la partenza per Putignano (durata 3 ore circa, 178 km, tramite SP231);

ORE 10,15: Arrivo a Putignano, check point, bigliettazione e ingresso al Carnevale di Putignano;

ORE 14,00: Pranzo libero a cura dei partecipanti;

ORE 15,30: Raduno dei partecipanti nell’area del check point per raggiungere in bus la Grotta di San Michel in Monte Laureto (durata 10 min circa, 3,8 km, tramite Strada Provinciale 237);

ORE 15,40: Arrivo presso la Grotta di San Michele in Monte Laureto e visita guidata con Guida abilitata locale;

ORE 17,30: Raduno dei partecipanti in bus Gran Turismo per ritorno a Manfredonia (durata 3 ore circa, 166 km, tramite SP141);

ORE 20,30: Arrivo a Manfredonia in Via Scaloria (nei pressi della Vela D’oro) in cui scenderanno i partecipanti di Manfredonia e proseguiranno quelli di Cagnano Varano in bus Gran Turismo accessoriato (durata 1 ora e 15 minuti, 51,5 km, tramite SP58 e SP43);

ORE 21,45: Arrivo in Via Aldo Moro a Cagnano Varano e termine itinerario.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

E’ preferibile munirsi di abbigliamento consono alla stagione in corso, scarpe comode o sportive, abbigliamento a strati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 30,00 AL SOCIO ADULTO

€ 35,00 AL NON SOCIO ADULTO

€ 17,00 AL BAMBINO DAI 0 AI 13 ANNI E ALL’ADULTO DAI 65 ANNI AGLI 80 ANNI

La quota comprende: bus accessoriato gran turismo, Ticket d’ingresso al Carnevale di Putignano, Guida turistica abilitata in loco per visita Grotta di San Michele in Monte Laureto, Assistenza logistica e accompagnamento dello staff delle Associazioni;

La quota non comprende: Pranzo, degustazioni e tutto ciò che non prevede “la quota comprende”.

N.B.: L’itinerario si ritiene confermato al raggiungimento di minimo 45 partecipanti paganti e potrà subire variazioni o rinvii di data in caso di condizioni meteo avverse tali da non consentire il regolare svolgimento.

N.B.: Diventare Socio Ordinario Daunia TuR richiede il tesseramento annuale con il versamento di una quota associativa di Euro 25,00 che permette di avere una copertura assicurativa e usufruire di sconti, gadgets e servizi aggiuntivi.

Per prenotarsi è necessario contattare (ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 12,00):

Via San Lorenzo, 112 – 71043 Manfredonia (FG)

C.F. 92041330710 P.IVA 04061060713 – REA N. FG – 310379

Telefono: 0884.66.05.58

E-mail: info@dauniatur.it E-mail segreteria:dauniatur@gmail.com

GIUSEPPE Cell. 348/8137728 Presidente Daunia TuR A.P.S.

RAFFAELE Cell. 340/1052608 Tesoriere Daunia TuR A.P.S.

LUIGI: Cell. 348/5246793 (Centro di Storia e Cultura della Daunia)

CARMEN: Cell. 338/5274646 (La Montagna del Sole)