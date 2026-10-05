Da Siponto fino al cuore di Roma: le trame di Edoardo Tresoldi nella capitale per Valentino

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In Piazza Mignanelli a Roma è arrivata “Selva”, la sua nuova e imponente installazione commissionata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Sedici colonne monumentali in rete metallica, alte oltre sei metri, prendono vita davanti allo spazio espositivo PM23: un’opera in cui la colonna si fa albero e l’architettura si trasforma in un bosco trasparente.

Edoardo Tresoldi deve molto della sua notorietà nel mondo a Siponto, da li è partito quando era davvero un giovanissimo artista, È l’artista che con la sua prima grande opera ha dato un’anima viva al Parco Archeologico di Siponto, trasformandolo in un luogo iconico.