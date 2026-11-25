McDonald's McDonald's a Manfredonia, ieri i colloqui per i 40 posti di lavoro

Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Manfredonia. Si sono svolti ieri i colloqui per i 40 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura in città

Manfredonia, 25 novembre 2026 – Ieri si è svolto il McDonald’s Job Tour di Manfredonia, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso il Centro Commerciale Gargano hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città, che aprirà presso il Centro Commerciale Gargano.

McDonald’s è alla ricerca di 40 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

McDonald’s Job Tour a Manfredonia

La tappa del Job Tour ha dato il via al percorso di ricerca e selezione del personale per entrare a far parte del team del ristorante McDonald’s di prossima apertura a Manfredonia, che si aggiungerà agli altri 5 ristoranti già presenti in provincia di Foggia. Durante la giornata, i primi 180 candidati hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di incontrare e confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti.

Lavorare in McDonald’s

Queste nuove posizioni rientrano nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. McDonald’s conta ad oggi oltre 800 ristoranti in tutta la Penisola, dove lavorano 40.000 dipendenti, che ogni giorno servono più di un milione di persone.

Un ambiente inclusivo che garantisce a tutti le medesime opportunità di crescita: il 60% dei dipendenti è rappresentato da donne che sono il 50% degli store manager, mentre il 60% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Un’opportunità di lavoro stabile e concreta, dove il 95% delle persone è assunto con contratto stabile.

Grazie ad un programma di formazione da due milioni di ore all’anno, McDonald’s garantisce a tutte le sue persone un percorso strutturato, volto a valorizzare i propri talenti e a fornire tutti gli strumenti necessari per permettere a ciascuno di crescere in azienda.