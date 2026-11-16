Giulia Salemi, rotto il silenzio sulla rottura con Pierpaolo Pretelli: le parole gelano i fans

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Salemi è tra le concorrenti della seconda edizione di The Traitors, il reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. L’influencer italopersiana ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove ha raccontato qualche dettaglio della sua vita privata e professionale. La donna ha spiegato di aver cambiato il suo approccio col mondo dei social, dichiarando in questo modo: “Nonostante io sia nata comunque sotto i riflettori, ho fatto i reality, sui social ho sempre raccontato anche quante volte andavo in bagno. Sono molto cambiata negli ultimi anni. Un po’ perché ho visto come si è evoluto il favoloso mondo degli influencer, con le varie coppie felici… A un certo punto si è visto quello che c’era dietro”. Giulia Salemi ha aggiunto: “Non voglio far parte di questa narrazione finta, ma allo stesso tempo non mi va di condividere ogni aspetto della mia vita”.

Giulia Salemi e le parole sulla fine della sua storia con Pierpaolo Pretelli

Sempre a Vanity Fair, Giulia Salemi ha parlato del rapporto coi suoi genitori, divorziati quando lei era bambina. L’influencer italopersiana ha ammesso di essersi avvicinata moltissimo a sua madre Fariba a differenza del padre, che vede pochissimo suo nipote. Niente dichiarazioni esplicite sulla fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto sei anni fa all’interno del Grande fratello vip, anche se nell’intervista ha fatto presagire la sua fine dichiarando: “Ho imparato a bastarmi da sola” .

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)