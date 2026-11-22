Credenze popolari e terapie magiche di Manfredonia
Credenze popolari e terapie magiche di Manfredonia
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"ù teracudde" Il torcicollo
La cura di questo male è affidata a tre ragazze nubili e possibilmente vergini, generalmente istruite al momento da una persona esperta che presta l'opera per la liberazione dal male.
Ciascuna delle tre ragazze tiene tra le mani un fuso con la punta leggermente appoggiata alla parte dolente del collo del paziente.
E’ importante che le tre punte siano armonicamente combacianti, quasi a riunire e trasmettere la forza magica che libera dalla sofferenza.
Nel frattempo le tre ragazze pronunciano all'unisono la formula:
Tre zzetèlle nùje sime
da Venèzzje nùje venime
mamm'e ppétre nùje tenime
mareté ce vulime.
E stu nirve ngalvacchéte
scalvacché lu vulime
jind'u mére lu mettime.
Tre zitelle noi siamo
da Venezia noi veniamo;
madre e padre noi abbiamo;
maritare ci vogliamo.
E questo nervo (muscolo) distorto e accavallato
vogliamo distenderlo e raddrizzarlo:
nel mare lo gettiamo".
Terminata la recitazione della formula, le tre ragazze fingono di buttare nel mare (per disperderlo) il male estratto con la punta del fuso. Il mare infatti viene considerato un'immensità tale da eliminare con i suoi gorghi ogni possibilità di recidiva o di trasmissione del male ad altri pazienti (9).
9. In Abruzzo (Roccaraso), per la cura del torcicollo, viene adottata una formula magica pressochè identica. Tre ragazze giovani, ciascuna delle quali sostiene un fuso, così recitano:
Nu' tré zzetèlle séme /; tré aste mandeném. / Le nirve 'ngavallate / scavallate nu' vuléme (Finamore, pp. 133 34).
In Sicilia, a Montevago (AG), si usava ungere e strofinare dell'olio d'oliva sul collo mentre si ripeteva "a bassa voce una certa orazione che non va detta a nessuno e che, solo per circostanze speciali, va insegnata nella notte di Natale" (Pitrè, p. 439).