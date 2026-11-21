Corsa campestre Corsa campestre al Miramare, oltre cento adesioni per il Liceo Galilei-Moro di Manfredonia

Studentesse e studenti di tutte le annualità coinvolti nella fase d’istituto dei Nuovi Giochi della Gioventù 2026/27. Una mattinata di sport, impegno e partecipazione.

Corsa campestre al Miramare, oltre cento adesioni per il Liceo Galilei-Moro Studentesse e studenti di tutte le annualità coinvolti nella fase d’istituto dei Nuovi Giochi della Gioventù 2026/27. Una mattinata di sport, impegno e partecipazione. Lo stadio comunale Miramare ha ospitato ieri mattina la fase d’istituto di corsa campestre del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia, valida per i “Nuovi Giochi della Gioventù” dell’anno scolastico 2026/27. L’iniziativa ha raccolto oltre cento adesioni, coinvolgendo studentesse e studenti dalle prime alle quinte. In gara, i ragazzi hanno mostrato entusiasmo e voglia di misurarsi, dando il massimo fino al traguardo.

La corsa campestre mette alla prova la resistenza e insegna a dosare lo sforzo, a trovare il proprio ritmo e a tenerlo quando arriva la fatica. Nella gara scolastica queste abilità diventano anche occasioni per imparare a gestire l’emozione della partenza, rispettare le regole e riconoscere l’impegno di chi corre al proprio fianco. Il desiderio di competere e di migliorarsi dà a questi apprendimenti il peso di un’esperienza vissuta in prima persona.

L’ampia adesione testimonia la capacità del Galilei-Moro di coinvolgere nello sport scolastico ragazzi di età e classi diverse.Il lavoro dei docenti di Scienze motorie e sportive ha permesso loro di incontrarsi fuori dall’aula, mettersi alla prova e condividere una mattinata in cui ciascuno ha potuto dare valore al proprio impegno.Il Liceo Galilei-Moro ringrazia la società “Manfredonia Miramare” per aver concesso l’utilizzo dello stadio e per aver sostenuto, con la propria disponibilità, un’iniziativa che avvicina i giovani alla pratica sportiva.