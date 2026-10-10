Carlo Rinaldi
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Appassionato della sua terra, Manfredonia, il Gargano e la Capitanata. Da oltre 20 anni racconta i fatti della sua terra come pochi altri. Ogni giorno sempre sul pezzo, dalla parte della trasparenza e della correttezza.
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