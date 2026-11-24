Guardia di Finanza Contrabbando di gasolio agricolo, scoperta una frode da 4 milioni di litri. Accise evase per circa 1,3 milioni di euro

GUARDIA DI FINANZA: Contrabbando di gasolio agricolo, scoperta una frode da 4 milioni di litri. Accise evase per circa 1,3 milioni di euro.

GUARDIA DI FINANZA: Contrabbando di gasolio agricolo, scoperta una frode da 4 milioni di litri. Accise evase per circa 1,3 milioni di euro.

I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di 5 soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

Le attività, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, con il supporto di militari di altri Reparti del Comando Provinciale, interessano le località di Foggia, Cerignola, Ascoli Satriano, Orta Nova, Stornara e Trinitapoli.

Il provvedimento scaturisce all’esito di un’articolata attività investigativa che ha consentito di individuare un deposito commerciale di prodotti petroliferi all’ingrosso, gestito da un soggetto che, unitamente ad altri due sodali, ha costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione illecita di ingenti quantitativi di gasolio agricolo, sottratti al circuito di distribuzione autorizzato e destinati a soggetti privi dei necessari requisiti.

In particolare, le investigazioni hanno permesso di ricostruire un collaudato sistema di frode fondato sulla fittizia destinazione del prodotto petrolifero agevolato a imprese formalmente operanti nel settore agricolo, ma prive, nel periodo oggetto di accertamento, di qualsiasi assegnazione di carburante ad aliquota ridotta.

Il gasolio, pertanto, è stato soltanto documentalmente ceduto a tali soggetti giuridici, mentre nella realtà è confluito nella disponibilità di acquirenti non autorizzati, diversi dei quali gestori di impianti abusivi di distribuzione del carburante destinato all’utenza comune.

Il sistema è stato ricostruito attraverso il congiunto esame dei documenti elettronici di accompagnamento dei prodotti sottoposti ad accisa (e-DAS), delle fatture elettroniche, della banca dati UMA Web della Regione Puglia e Basilicata, nonché delle ulteriori risultanze investigative acquisite nel corso delle indagini.

In particolare, gli approfondimenti hanno consentito di:

ricostruire i flussi commerciali del prodotto petrolifero, individuando i soggetti formalmente indicati nella documentazione fiscale e i reali destinatari delle cessioni, facendo emergere la sistematica divergenza tra le operazioni documentate e quelle effettivamente realizzate;

quantificare in circa 4 milioni di litri, il gasolio agricolo illecitamente ceduto a soggetti non autorizzati, con conseguente evasione di accise stimata in circa 1,3 milioni di euro;

individuare e sottoporre a sequestro, nell’ambito di precedenti interventi, circa 38.500 litri di gasolio agricolo di contrabbando;

deferire complessivamente alla locale Autorità Giudiziaria 23 persone fisiche, comprese quelle già segnalate in flagranza, tra cui 20 destinatari non autorizzati di prodotto petrolifero agevolato;

segnalare, altresì, una persona giuridica per l’ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati presupposto previsti dagli artt. 5 e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’attività investigativa ha, dunque, portato alla luce un circuito illecito di rilevanti dimensioni economiche, nel quale il regime fiscale agevolato previsto a sostegno del comparto agricolo è stato strumentalizzato per alimentare un mercato parallelo di carburante, sottratto all’imposizione ordinariamente prevista per i prodotti destinati all’autotrazione.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi nel settore dei prodotti energetici, fenomeno di particolare attualità in una fase caratterizzata da una crescente attenzione dell’opinione pubblica verso le dinamiche del mercato energetico.

Condotte illecite di tale natura, infatti, oltre a determinare ingenti perdite di gettito per l’Erario, alterano le regole della concorrenza, danneggiano gli operatori economici che agiscono nel rispetto della legge e incidono direttamente sul mercato dei carburanti, a danno dei consumatori. Il contrasto a tali fenomeni assume, pertanto, una valenza ancora più significativa in un contesto nel quale la criminalità economico-finanziaria è costantemente alla ricerca di occasioni di profitto illecito, sfruttando anche le difficoltà economiche della collettività.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.