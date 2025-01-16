Christian De Sica: "La gente ha rancore ed i giovani sono preoccupati"

Christian De Sica, noto attore e comico italiano, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista a Oggi che ha svelato il suo punto di vista su vari aspetti della vita, dal lavoro alla...

Christian De Sica, noto attore e comico italiano, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista a Oggi che ha svelato il suo punto di vista su vari aspetti della vita, dal lavoro alla famiglia. In merito alle sue scelte di vacanza, ha dichiarato: «No, al massimo ci vado fuori stagione. Non scio più almeno da dieci anni, non è il caso di rischiare di rompermi qualche pezzo». De Sica ha poi parlato della sua partecipazione all'ultima stagione di "Dinner Club" al fianco di Carlo Cracco, rivelando un divertente confronto: «Meglio che a una salsiccia. Però l’uovo è un pollo in embrione, mentre io ormai sono più un gallinaccio».

Christian De Sica a ruota libera sui giovani e sul cinema di ieri e oggi

L’attore ha anche toccato temi più seri, come la situazione attuale dei giovani: «La gente è molto arrabbiata, c’è rancore... vedo nei ragazzi, che sono molto preoccupati, sentono che il loro futuro è incerto». Tuttavia, la sua vita familiare gli porta gioia: «Con Bianca faccio cose che non ho fatto con i miei figli. È simpaticissima, quando vado a Milano gioco con lei».

Riflettendo sul passato, Christian ha confrontato l'industria cinematografica di ora con quella di un tempo, affermando: «Ai tempi di mio padre era molto più facile... adesso per telefonare non servono più i gettoni... Ma non basta». La nostalgia per il passato è evidente, ma non rinuncia a divertirsi nel presente: «Se lo facessi [rifare i cinepanettoni] mi manderebbero in carcere, però facevano molto ridere».

Infine, De Sica ha sottolineato il suo amore per il suo lavoro: «Il mio è il mestiere più bello del mondo, quando apro la finestra dico: “Grazie Gesù”». Con il suo spirito vivace e la sua saggezza, Christian De Sica continua a essere una figura amata e rispettata nel panorama cinematografico italiano.