Chi l'ha visto, anticipazioni e casi 18 novembre: truffe agli anziani, Maria Chindamo e Pietro Conversano

Le anticipazioni di Chi l'ha visto del 18 novembre: focus sulle truffe agli anziani, sul caso Maria Chindamo e sulla scomparsa di Pietro Conversano.

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La puntata del 18 novembre affronterà alcuni casi che continuano a suscitare interrogativi e richieste di verità, senza dimenticare uno dei fenomeni che più preoccupano le famiglie italiane: le truffe ai danni delle persone più fragili.

Tra testimonianze, approfondimenti e nuovi documenti, la trasmissione tornerà su vicende che negli anni hanno lasciato molte domande senza risposta. Ampio spazio sarà dedicato anche agli appelli e alle segnalazioni dei telespettatori. Quali saranno gli argomenti principali della serata? Quali novità emergeranno sui casi seguiti dal programma?

Chi l'ha visto, le truffe agli anziani al centro della puntata del 18 novembre

La trasmissione aprirà con un approfondimento dedicato alle truffe, un fenomeno in costante crescita che coinvolge non solo anziani ma anche adulti e giovani.

Negli ultimi mesi diversi episodi hanno riportato l'attenzione sui rischi legati ai raggiri messi in atto dai malintenzionati. In alcuni casi, oltre al danno economico, si sono verificati anche episodi di violenza, come accaduto recentemente a Milano.

Per aiutare il pubblico a riconoscere i principali segnali di allarme e a proteggere i propri familiari, interverrà il maggiore dei carabinieri Carmelo Beringheli, da anni impegnato nel contrasto a questo tipo di reati. L'obiettivo sarà fornire consigli pratici e strumenti utili per difendersi dalle truffe sempre più sofisticate.

Maria Chindamo e il caso Pietro Conversano: nuovi approfondimenti a Chi l'ha visto?

Uno dei momenti più attesi della serata riguarderà il caso di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa nel 2016 davanti alla sua azienda agricola a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.

In diretta sarà presente il fratello Vincenzo insieme all'avvocato Nicodemo Gentile. L'approfondimento si concentrerà sugli elementi raccolti nel corso delle indagini e sugli sviluppi processuali emersi negli ultimi mesi. Verranno inoltre ripercorsi alcuni passaggi della requisitoria che coinvolge Salvatore Ascone, imputato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

La trasmissione si occuperà poi della misteriosa scomparsa di Pietro Conversano, il finanziere di cui non si hanno più notizie da sette anni. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi di un allontanamento volontario e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti.

Documenti inediti e appelli nella puntata di Chi l'ha visto?

Nel corso della serata troveranno spazio anche nuovi documenti relativi al caso Pietro Conversano, materiale che potrebbe contribuire a fornire ulteriori elementi agli investigatori e agli spettatori che seguono da anni la vicenda.

Come accade in ogni puntata, non mancheranno inoltre gli appelli delle famiglie, le richieste di aiuto e le segnalazioni dei telespettatori. Un appuntamento che continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca risposte su persone scomparse e casi ancora irrisolti.

L'appuntamento con Chi l'ha visto? è per mercoledì 18 novembre alle 21:15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.