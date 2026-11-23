Cerignola, si è dimesso il sindaco Bonito: "Attacchi dal PD"
Le motivazioni in una comunicazione indirizzata alla Segreteria Generale e al Consiglio Comunale
l sindaco Francesco Bonito ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.
Le motivazioni in una comunicazione indirizzata alla Segreteria Generale e al Consiglio Comunale:
“𝘎𝘦𝘯𝘵𝘪𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢,
𝘪𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘩𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰-𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢.
𝘐𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘰, 𝘩𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘪𝘦𝘯𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘪 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘤𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰, 𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰, 𝘶𝘯 𝘥𝘶𝘳𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘤𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰, 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘳𝘦𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘴𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘋, 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘤𝘰 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦.
𝘛𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘰.
𝘙𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪.
𝘈𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘮𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘰, 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘷𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰.
𝘊𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢”