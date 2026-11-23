Cartoline d'Autore “Cartoline d’Autore”: cinque tele, un viaggio di inclusione. Domani l’iniziativa a Manfredonia

“Cartoline d’Autore”: cinque tele, un viaggio di inclusione. Domani l’iniziativa a Manfredonia

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Il 24 novembre a Manfredonia i ragazzi con disabilità del Centro ANFFAS consegneranno simbolicamente le loro opere ai cinque Comuni di Zapponeta, Cerignola, Carapelle, Monte Sant’Angelo e Biccari. In programma anche un laboratorio creativo aperto a cittadini e famiglie.





Cinque tele, cinque Comuni e speciali “postini d’autore” pronti a mettersi in viaggio. È l'idea alla base di “Cartoline d’Autore”, l'iniziativa in programma martedì 24 novembre 2026 presso la sede ANFFAS di Manfredonia, in via San Francesco 134.

Protagonisti saranno i ragazzi con disabilità che frequentano il Centro ANFFAS di Manfredonia, autori di cinque opere realizzate attraverso un percorso creativo. I dipinti, accompagnati da dediche preparate insieme agli operatori, saranno affidati agli speciali “postini d’autore”, che avranno il compito di portarli successivamente ai cinque Comuni coinvolti nel progetto Costa a Sud: Zapponeta, Cerignola, Carapelle, Monte Sant’Angelo e Biccari. Un viaggio simbolico che trasformerà ogni tela in un messaggio di appartenenza e condivisione.

La giornata coinvolgerà anche cittadini e famiglie con un laboratorio di pittura e dediche dedicato ai ricordi d'infanzia: un cibo, una ricetta familiare, un profumo o un momento speciale da trasformare in un'immagine, accompagnata da un pensiero scritto. Un'occasione per condividere storie personali e mettere in dialogo generazioni diverse, attraverso il linguaggio immediato e universale dell'arte.

“Cartoline d’Autore” rientra in Costa a Sud, progetto che punta a qualificare e potenziare l'accessibilità turistica del territorio, promuovendo un modello di accoglienza inclusivo e opportunità di partecipazione per tutti. «Vogliamo che ogni persona possa essere protagonista della vita della propria comunità. Le opere dei ragazzi ANFFAS raccontano proprio questo: il valore delle capacità individuali e della possibilità di esprimersi, creare relazioni e lasciare il proprio segno sul territorio», dichiara Barbara Torraco, presidente di Patto Consulting Impresa Sociale, capofila dell'ATS Costa a Sud.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia – A.Re.T. Pugliapromozione, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti di rete finalizzati a qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica.

Il programma del pomeriggio si aprirà alle 16.30 con la presentazione delle cinque tele, che offrirà l'occasione per conoscere da vicino le opere e il percorso creativo da cui sono nate. A seguire spazio al laboratorio di pittura e dediche, aperto a cittadini e famiglie: i partecipanti potranno dare forma ai propri ricordi attraverso colori e parole, contribuendo a costruire una piccola raccolta di storie ed emozioni condivise. Il momento centrale della giornata arriverà con l’ingresso dei “postini d’autore” e la presa in consegna delle cinque tele, che saranno affidate a loro per il successivo recapito ai Comuni destinatari. Un passaggio simbolico che segnerà l’inizio del viaggio delle opere fuori dal Centro ANFFAS, verso le comunità del territorio. Il pomeriggio proseguirà con il “cerchio dei ricordi”, uno spazio dedicato alla condivisione dei dipinti e alla lettura dei pensieri dei partecipanti, per dare voce alle esperienze e alle emozioni emerse durante il laboratorio.

Con “Cartoline d’Autore” l'arte diventa uno strumento per dare voce alle persone e costruire legami tra comunità, portando in viaggio cinque opere e le storie di chi le ha realizzate.





