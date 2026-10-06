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Brescia, Foggia, Osimo, Perugia e Pisa sono le città europee per lo sport 2028

ACES ha ufficialmente comunicato i titoli European City, Town e Community of Sport 2028 ai territori italiani premiati, che rappresentano oltre 830.000 abitanti. Dalle città ai piccoli Comuni, condividono l’impegno a promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto e apre un impegno per il futuro: trasformare i programmi presentati in opportunità per i cittadini e lasciare un’eredità che duri oltre l’anno del titolo.

Un percorso di valutazione internazionale

L’assegnazione richiede la presentazione del dossier, la visita delle commissioni ACES e il raggiungimento della soglia di punteggio prevista. Nelle categorie European City of Sport ed European Town of Sport, l’Italia può ricevere ogni anno un massimo di cinque titoli per categoria.

Per il 2028, delle sette candidature iniziali nella categoria City, cinque hanno proseguito e completato il percorso, superando la soglia prevista. Nella categoria Town, sette amministrazioni hanno partecipato alla competizione per i cinque titoli disponibili, assegnati secondo la graduatoria finale.

Tra maggio e fine settembre, oltre 30 delegati italiani e stranieri, tra cui rappresentanti di ANCI, ICSC, Special Olympics e Panathlon, hanno esaminato i progetti, visitato gli impianti e incontrato amministratori e realtà sportive locali.

Le Community: unire i territori, coinvolgere tutti

Le tre European Community of Sport mostrano il valore della condivisione di risorse, strutture e competenze. Spicca l’Oltregiogo, con 30 amministrazioni di quattro regioni e circa 90.000 abitanti: dai Comuni con poco più di cento residenti ai centri con oltre 25.000 abitanti.

Insieme a Medio Friuli e Terre Etrusche Unite, questa alleanza dimostra la forza della rete: dare a tutti la possibilità di partecipare, anche alle comunità più piccole, superando i confini amministrativi attraverso un progetto sportivo comune.

Una rete di dimensione mondiale

I territori premiati entrano nella rete internazionale ACES, uno spazio di scambio di esperienze, buone pratiche e progetti che nel 2027 vedrà Buenos Aires come Capitale Mondiale dello Sport.

Questa dimensione è rafforzata dalle partnership di ACES con UNESCO e UCLG – Città e Governi Locali Uniti, dall’adesione come membro affiliato a UN Tourism, dai rapporti con i Comitati Olimpici Europei (EOC) e dal ruolo di partner ufficiale della Commissione europea per la Settimana Europea dello Sport.

I territori premiati

European City of Sport 2028: Brescia, Foggia, Osimo, Perugia e Pisa.

Brescia, Foggia, Osimo, Perugia e Pisa. European Town of Sport 2028: Bellaria Igea Marina, Travagliato, Sestriere, Tito e Cavarzere.

Bellaria Igea Marina, Travagliato, Sestriere, Tito e Cavarzere. European Community of Sport 2028: Medio Friuli, con Comune capofila Codroipo; Oltregiogo in novitate vitam, con Comune capofila Novi Ligure; Terre Etrusche Unite, con Comune capofila Città della Pieve.

“Il riconoscimento è un punto di partenza per trasformare i progetti in risultati e lasciare un’eredità duratura – dichiara Vincenzo Lupattelli, Presidente di ACES Italia –. Vogliamo più partecipazione, collaborazioni stabili e opportunità accessibili a tutti. Un Comune di poco più di cento abitanti può contribuire accanto a una grande città in una rete che arriva fino a Buenos Aires. La forza di ACES è unire queste esperienze per crescere insieme”.

La cerimonia si terrà il 26 ottobre al Salone d’Onore del CONI a Roma e riunirà anche i Comuni titolati per il 2026 e il 2027. Sarà un’occasione di networking per scambiare esperienze e avviare collaborazioni tra amministrazioni che credono nello sport come motore di promozione e sviluppo dei territori.