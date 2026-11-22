Borgo Mezzanone Borgo Mezzanone apre le porte alla nuova "Stazione di Posta": martedì 24 novembre l'inaugurazione

Borgo Mezzanone apre le porte alla nuova "Stazione di Posta": martedì 24 novembre l'inaugurazione

𝗕𝗼𝗿𝗴𝗼 𝗠𝗲𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 “𝗦𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗮”: 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

C’è uno spazio nuovo dedicato alla solidarietà e alla vita di comunità a Borgo Mezzanone. Martedì 24 novembre 2026, alle ore 10.30, si inaugura ufficialmente l’immobile ristrutturato e riqualificato che ospiterà gli uffici del servizio “Stazione di Posta” dell’Ambito Territoriale di Manfredonia.

Quello di martedì è il punto d’arrivo di un percorso istituzionale avviato nel 2022, durante la precedente amministrazione guidata dall’ing. Gianni Rotice, e portato oggi a compimento grazie alle risorse del PNRR (Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 1.3.2 “Housing Temporaneo e Stazioni di posta”).

Più che semplici uffici, questi ambienti rappresenteranno un presidio quotidiano di prossimità, prima accoglienza e orientamento: una porta aperta per chi attraversa momenti di fragilità sociale, economica o abitativa, per chi vive senza dimora o in condizioni di povertà estrema, affinché nessuno si senta invisibile o distante dai propri diritti.

Dietro questo progetto c’è una rete fatta di persone prima ancora che di sigle: enti pubblici, servizi sociali, organizzazioni non profit e cittadini che lavorano fianco a fianco per ricucire legami, abbattere l’isolamento e facilitare l’accesso ai servizi del territorio. Un impegno concreto che continuerà a camminare sulle proprie gambe anche in futuro grazie alle risorse del Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Manfredonia.

«Con l’apertura di questi locali rinnovati restituiamo a Borgo Mezzanone un luogo vivo di accoglienza e di presenza quotidiana delle istituzioni», dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca. «Quando un progetto nasce per rispondere ai bisogni reali delle persone più fragili, il valore sta nella capacità di portare avanti un percorso collettivo nel tempo: dai primi passi avviati nel 2022 fino alla consegna di oggi, trasformiamo le risorse del PNRR in vicinanza autentica, dignità e risposte concrete per tutta la comunità».

La cittadinanza, le realtà associative e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.